Kayseri'de yapılacak millet bahçesine Başkan Erdoğan'ın ismi verildi

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Başkan Büyükkılıç'ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Meclisi, 51 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Gündem maddeleri arasında 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğe sahip millet bahçesine isim verilmesi yönündeki madde de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, oylama öncesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince en ince detayına kadar düşünülerek hazırlanan millet bahçesi projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kabul gördüğünü ve ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını hatırlatarak, projenin Türkiye'ye örnek olduğunu kaydetti. Büyükşehir meclisinde yapılan oylama sonucu millet bahçesine 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi verildi.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, 1 milyon 260 bin metrekare alan, 1 milyon metrekare yeşil alan, 120 farklı türde 25 bin ağaç, 1 milyon metrekare üzerinde yeşil alan, 37 bin metrekare alana sahip biyolojik gölet, 80 bin metrekare alanda 2 adet etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları, özel meydanlar, sağlıklı yaşam merkezi, 5,5 kilometre koşu parkuru, 5,5 kilometre bisiklet yolu, 75 bin metrekare alana sahip mesire alanı, 3 adet millet kıraathanesi, 16 adet spor alanı, 10 adet çocuk oyun alanı, evcil hayvan eğitim parkuru, kaykay pisti, drone- maket uçak pisti, özel çiçek bahçeleri, panayır alanı, atv parkuru, paintball alanı ve veledrom olacak.