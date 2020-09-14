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şehidinin naaşı 'e getirildi

'nin kuzeyinde Türk aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personelin cenazesi 'e getirildi, yaralı personel tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:17 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:21 ABONE OL
Kızılay şehidinin naaşı Kilis'e getirildi

Alınan bilgiye göre, saldırıda şehit olan Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın naaşı ambulansla Çobanbey Gümrük Kapısı'na, buradan da Kilis Devlet Hastanesine götürüldü.

112 Acil Servis ambulansıyla aynı hastaneye getirilen yaralı Kızılay personelinin tedavisine başlandı.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel yaralanmış, bir kişi de yara almadan kurtulmuştu.

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Kızılay şehidinin naaşı Kilis'e getirildi
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