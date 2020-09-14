Malazgirt’te 100'ün üzerinde Müslüman Mezarlığı tespit edildi

Savaş alanına yakın bin 800 metre yükseklikteki Grebio tepesinde 100'ün üzerinde Müslüman mezarlığı ve Selçuklu dönemine ait ok uçları bulundu. Mezarların yüzeye yakın olması, alanda herhangi bir yerleşim yeri bulunmaması ve toplu mezarlardan oluşmasının tespit edilen mezar yerlerinin Malazgirt şehitlerine ait olduğunu işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün başlattığı sondaj çalışmalarıyla bölgedeki toplu mezarları tespit edecek.





Savaşın kesin yer tespiti dijital arkeoloji uygulamasıyla belirlenecek. Bölgenin 3 boyutlu topografik haritaları çıkarılarak Selçuklu ve Bizans orduları simüle edilecek. Çalışmalarla savaşın tam olarak nerede yapıldığı, Sultan Alparslan ve Bizans İmparatoru Diyojen'in ordugâhlarını nerede kurdukları ortaya çıkacak.



100'ÜN ÜZERİNDE MÜSLÜMAN MEZARLIĞI TESPİT EDİLDİ



Bölgedeki araştırmaları yürüten ekibin başkanlığını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, "Savaş alanına yakın Grebio tepesinde 100'ün üzerinde Müslüman Mezarlığı tespit ettik. Mezarlıkların yakınlarında Selçuklu dönemine ait ok uçları da bulduk. Tepenin yakınlarında herhangi bir yerleşim yeri yok, bin 800 metre yüksekte ve Müslüman mezarlığı olma niteliğini taşıdığı için o mezarlık alanının Malazgirt şehitlerine ait olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.



ŞEHİTLERİN MEZARLARINI BULACAĞIZ



Çevik, "Tepeyi detaylı olarak inceliyoruz ve çok daha büyük mezar alanları olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün sondaj kazıları yapılacak. Bölgedeki toplu mezar sayısı tespit edilecek. Karbon tekniğiyle de elde edilen bulguların yaşları tespit edilerek verilerin Malazgirt Savaşı'na ait olup olmadığı belirlenecek. Yaptığımız yüzey araştırmaları, sondaj çalışmaları ve arkeolojik kazılar birbirini desteklerse Malazgirt şehitlerinin mezarlarını bulmuş olacağız" şeklinde konuştu.



Bölgenin 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olduğunu belirten Çevik, " Malazgirt Savaşı'nın geçtiği yer 150 kilometrekareyi kapsayan çok geniş bir alan. Savaşın tam olarak nerede yapıldığı, Sultan Alparslan ve Bizans İmparatoru Diyojen'in ordugâhlarını nerede kurdukları, dijital arkeoloji ile belirlenecek. Dronelar ile bütün ovayı çekiyoruz. Topografyayı 3 boyutlu haritalarla çıkararak Selçuklu ve Bizans ordularını simule edeceğiz. Teknolojik imkânlardan da yararlanıyoruz. Jeo radar taramalarına da başlayacağız. Muş Alparslan Üniversitesi de çalışmalara önemli katkılar yapıyor" diye konuştu.