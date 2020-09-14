Murat Karayılan çıldırdı

peş peşe yaşadığı önemli kayıplarla şok olan örgüt elebaşı Murat Karayılan, 20 Nisan 2016 'da telsizden Amanoslardaki teröristlere hakaret yağdırdı. İşte gece 02.30'da "Rezzan" telsiz koduyla konuşan Karayılan ile Amanosların telsiz kodu "Toros" arasında geçen konuşma:Sen ne yapıyorsun orada, ne işe yarıyorsun? Bir tek eylem yapamadan en becerikli, kabiliyetli ve savunmacı arkadaşları keklik gibi avladı Türk askeri.Konu öyle değildir, taktik hatası yoktur."Sen ne konuşuyorsun aptal. Mazlum Palu, bu dava için ne kadar önemliydi bilmiyor musun sen. Sen ininde k..ını büyütürken o Zagroslarda, medya alanlarında direniş yapıyordu. Ya ötekiler, ikisini TC sağ yakalamış şimdi bülbül olmuşlardır.Sen bana kaval çalıyorsun aptal adam.Dünyanın gözü Güneydoğu'da değil, bizim Amanoslarda, senin kafan bunu basmayacak kadar geridir.Arkadaşlar acemilik yapmıştır Rezzan.Hepinizin canı cehenneme, bunun hesabını başta sen ve oradakiler vereceksiniz. Aptallar sizi.Sesini alan arkadaşlar buna bozulacaktır. Burada yatan biz değil orada yatan sizsiniz.Sen benimle nasıl konuşuyorsun.Sen benimle nasıl konuşuyorsan ben öyle konuşuyorum tamam.İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Özgür CEBE/SABAH