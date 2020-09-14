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’de eşini döven şahıs tutuklandı

’de eşine dayak atan ve öldürmekle tehdit eden koca tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:52 Son Güncelleme: 14.9.2020 10:04 ABONE OL
Nevşehir’de eşini döven şahıs tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde ikamet eden karı koca arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında koca K.T. eşini dakikalarca dövdükten sonra bıçakla öldürmekle tehdit etti.

MAĞDUR KADIN POLİSE ULAŞTI

Kocasından dayak yiyen kadının polise olayı bildirmesi sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kocaya 60 gün eve yaklaşmama cezası verilirken evde yapılan aramada ise 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan koca K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından aile içi ve kadına şiddet suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Nevşehir’de eşini döven şahıs tutuklandı
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