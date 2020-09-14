PKK’nın sözde takım komutanı yakalandı

Diyarbakır'dapolisin yaptığı rutin yol kontrolü uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde terör örgütü PKK'nın 500 bin liralık gri listesinde aranan üst düzey yöneticilerinden sözde takım komutanı "Botan Zagros" kod adlı Mehmet Kırık yakalandı. Otobüse girip kimlik soran polislere önce kendini Suriyeli mülteci tanıtarak inandırıcı olmak için Kürtçe konuşan Kırık, daha sonra polisin bir anlık dalgınlığından istifade ederek beylik silahını almaya çalışınca çıkan arbede sonucu etkisiz hale getirildi. Terörist hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Kırık sorgusunda terörist olmadığını iddia etti. Ancak foyası kendisi yakalanmadan 6 ay önce Bitlis'te öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan örgüt karnesi bilgileriyle ortaya çıktı.