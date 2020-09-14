Şehit astsubaya, kundaktaki bebeğiyle veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında sürdürülen Yıldırım2-Cilo operasyonunda dün teröristlerle çıkan çatışmada 3 yıllık Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, şehit düştü. Şehit Aktay için bugün memleketi Akşehir ilçesi Nasreddin Hoca Meydanı'ndan tören düzenlendi.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birnar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, ailesi, yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.







KUNDAKTAKİ EŞİYLE TÖRENE KATILDI



1 yıllık evli olan şehidin eşi Gül Aktay, törene kucağında kundaktaki 20 günlük bebeği Göktür Efe ile birlikte katıldı. Güçlükle ayakta duran ve gözyaşlarını tutamayan şehit eşi, kundaktaki bebeğinin yüzünü açıp, babasının fotoğrafını gösterdiği anlar yürek burktu. Şehit annesi Nevruz Aktay da oğlunun tabutuna sarılıp, ''Kuzum bizi niye bırakıp gittin'' diye ağladı.



Şehit babası Salih Aktay da tabutun yanına tabureye oturup uzun süre oğlunun fotoğrafına baktıktan sonra alıp, öptü. Askeri üniforma giyen şehidin kardeşi Hasan Aktay da ''20 günlük bebeğin vardı ağabey, seni vuracaklarına beni vursalardı" dedi.







'BİR OĞLUM DAHA VAR, VATANA KURBAN OLSUN'



Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babası Salih Aktay'a baş sağlığı diledi. Baba Aktay da ''Bir oğlum daha var. O da vatana kurban olsun'' dedi. Bakan Yardımcısı Erdil de, ''Şehidimizin kanı yerde kalmadı'' diye cevap verdi.



Şehit Aktay'ın cenazesi kılınan namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

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