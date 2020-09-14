SON DAKİKA: Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

Son dakika haberleri... Artan vaka sayılarının akabinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden merak ediliyor. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da çeşitli illerdeyaşayan vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.

19-20 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

13 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '19-20 Eylül hafta sonu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;