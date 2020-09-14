SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar izlerken tam isabetle vuruldu! TSK Akdeniz'de 'Fırtına' estirdi

KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ

Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından personele hitap eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerine tatbikatta başarıyla görev alan personeli kutlayarak başladı.

Bir askerin en önemli özelliğinin başarma, savaşma azim ve kararlılığı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu azim ve kararlılık ne zamana kadar sürecek? Ölünceye, yani şehit oluncaya kadar" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleri olmak üzere diğer tehdit ve tehlikelere karşı yoğun bir mücadele verdiğini belirten Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu asil milletin egemenliği, bağımsızlığı için güçlü, kuvvetli, bilgili ve disiplinli olması lazım. Ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı 83 milyonun güvenliği, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının, mavi vatanın ve semalarımızın kontrolü için, hatta gelişen çağda bir de siber vatan var, bunlara hakim olabilmek için 'biz' diyerek çalışarak, görevimiz neyse elimizden geldiğince 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bunu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.