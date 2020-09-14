SON DAKİKA! Ölen yakını için koronavirüs hastası hayır yemeği verince bütün köy...

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koronavirüs hastası, ölen bir yakını için hayır yemeği vermesi nedeniyle köy karantina alınırken, kendisi ve muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

KOVİD HASTASI KİŞİ, ÖLEN YAKINI İÇİN HERKESE YEMEK VERDİ

Son dakika gelişmesinin adresi Tunceli'nin Pertek ilçesi. Pertek'e bağlı bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen koronavirüs testi pozitif olan kişi, ölen yakını için hayır yemeği verdi.