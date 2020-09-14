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SON DAKİKA: Yer : Metrelerce yükseklikte hem asılı kaldı, hem de ayağı kırıldı! Gerilim dolu dakikalar...

Son dakika haberi: 'nin Ardeşen ilçesinde 6 katlı binanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybeden 27 yaşındaki Halil İbrahim Özkan, çatıda asılı kaldı. Ayağı kırılan Özkan'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin alana vardığı ana kadar gerilim dolu dakikalar yaşandı. Sağlık ekipleri kurtarılan Özkan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:07 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Yer Rize: Metrelerce yükseklikte hem asılı kaldı, hem de ayağı kırıldı! Gerilim dolu dakikalar...

'nin Ardeşen ilçesinde onardığı 6 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek düştüğü sırada ayağı, monte edilen çatı parçalarına takılan Halil İbrahim Özkan (27), ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çatıda asılı kalıp, ayağı kırılan Özkan, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

SON DAKİKA: Yer Rize: Metrelerce yükseklikte hem asılı kaldı, hem de ayağı kırıldı! Gerilim dolu dakikalar...

Olay, sabah saatlerinde Fırtına Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 katlı binanın çatısında onarım yapan çatı ustası Halil İbrahim Özkan, dengesini kaybedince kaymaya başladı.

SON DAKİKA: Yer Rize: Metrelerce yükseklikte hem asılı kaldı, hem de ayağı kırıldı! Gerilim dolu dakikalar...

Özkan, çatıdan aşağıya düşmek üzereyken ayağı, monte edilen çatı parçalarına takılınca, son anda kurtuldu. Çatıda asılı kalan Özkan'ı görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

SON DAKİKA: Yer Rize: Metrelerce yükseklikte hem asılı kaldı, hem de ayağı kırıldı! Gerilim dolu dakikalar...

Gelen ekipler itfaiye merdiveni ile Özkan'ı bulunduğu yerden aldı. Ayağı kırılan Halil İbrahim Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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SON DAKİKA: Yer Rize: Metrelerce yükseklikte hem asılı kaldı, hem de ayağı kırıldı! Gerilim dolu dakikalar...
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