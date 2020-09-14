Yunanistan’ı Fransa kışkırtıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuvvet komutanlarıyla birlikte incelemelerde bulunduğu Meis Adası'nın karşısındaki Kaş'tan Atina'ya mesaj gönderdi. ahaber'e konuşan Akar özetle şunları söyledi: Macron'un politikaları iflas etti. Bunu örtbas etmek için rol kapmaya çalışıyor. Yunan halkı Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmamalı. Atina kışkırtmalardan kaçınmalı. Yunanistan'ın güvendiği dağlara kar yağmadan diyalog yolu bulunmalı. Barıştan yanayız ama hakkımızı da yedirmeyiz. Barış içinde istikrar içinde iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesinden, diyalogtan, siyasi çözümlerden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Bizim bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını sağlarız bundan memnuniyet duyarız. ANKARAYUNANİSTAN, Meis Adası'ndaki provokasyonlarını sürdürüyor. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, İkinci Dünya Dünya Savaşı sırasında İtalyanlar'ın adadan ayrılmasının 77. yıldönümü törenlerine katıldı ve "Türkiye iyi ilişkilerimizi sabote ediyor" iddiasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bulunduğu Kaş'tan 2 km ötede gerçekleşen ziyaretle ilgili "Sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi elimizi uzatsak tutacağımız Meis'e geliniyor. Bunlar tabii bizleri rahatsız eder" dedi. DIŞ HABERLER