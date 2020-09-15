318 metrede Çanakkale gururu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle inceledikten sonra şantiyede ilgililerden brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki ziyaretleri kapsamında, Köprü'nün Asya yakasında yer alan 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıkarak çalışmaları inceledi.







5 BİN PERSONEL

Karaismailoğlu'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti. Projede 600'ü mühendis 5 bin kişinin görev aldığını belirten Karaismailoğlu "Rakamları da dünyanın sembol rakamları. Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1.5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var" dedi.







Köprü'nün genişliğinin 45 metre olacağını anlatan Karaismailoğlu "Projenin ilerlemesini sabırsızlıkla günlük olarak izliyoruz. İnşallah 18 Mart 2022'de dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız. Bu projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok örnek projeler olacak.Buradaki arkadaşlarımızla birlikte olduk. Onlara moral, motivasyon, güç kuvvet ve hem de ne aşamada olduğumuzu görmek için sabah erken saatlerden beri buradayız. Köprü arkamızda. Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden kedi yolları hizmete girecek. Peşinden ana halatların imalatları tamamlanacak. Onun peşinden de tabliyelerimizi yerleştirip burayı faaliyete alacağız" diye konuştu.







KUZEY MARMARA OTOYOLU 21 ARALIK'TA TAMAMLANACAK

400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının 21 Aralık'ta tamamlanacağını duyuran Bakan Karaismailoğlu Marmara Bölgesi'ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya,Avrupa'ya Çanakkale'den bağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun beşinci kesimini İnşallah bu hafta sonu tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün dünyanın gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler" dedi.

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