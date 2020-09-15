400 milyon dolarlık fabrika üretime başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji tarafından 400 milyon dolarlık yatırımla Sincan Malıköy'deki Başkent OSB'de kurulan, tek çatı altında AR-GE ile birlikte güneş paneli üretiminin 4 aşamasını da birleştirerek dünyada tek olma özelliğine sahip Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı 19 Ağustos'ta açmıştı. Fabrikanın kapasitesinin 2021'de 1000 megavata çıkarılması planlanıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve ilgili bakanlıkların paydaşlığında oluşturulan Ar-Ge Merkezi'nde, 100 araştırmacı görev yapıyor. Merkez panelin verimliliğini 385 megavattan 485 megavata çıkarmak için çalışacak. Ar-Ge Merkezi şu anda, panelin verimliliğini artırmaktan aydınlatmaya, sulama sistemlerine kadar 15 proje üzerinde çalışıyor.