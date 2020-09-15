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7 ilde son dakika: Bataklık-47 operasyonu canlı yayında!

Yasadışı faaliyetler, uyuşturucu, sigara ve kadın ticareti gibi suçlara ilişkin eş zamanlı olarak 7 ilde düğmesine basılan Bataklık-47 operasyonu gerçekleştirildi. A Haber'in canlı olarak yayınladığı operasyonlarda jandarma personeli kritik noktalara yaptığı baskınlarla hakkında gözaltı kararı verilen 51 kişiden 47'sini gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 15.9.2020 13:40 Son Güncelleme: 15.9.2020 13:45 ABONE OL
7 ilde son dakika: Bataklık-47 operasyonu canlı yayında!

Jandarma 7 ilde eş zamanlı olarak düğmesine basılan bataklık operasyonunda kritik noktalara baskın düzenledi. 51 kişi hakkında karar verilirken 47 gözaltına alındığı operasyonlara 176 personel katılırken suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve bu örgütlere üye olmak suçlarından aranan isimler hedefte.

SUÇ ÖRGÜTLERİ...

Yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen suç şebekelerine yönelik Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Ordu, İzmir ve Şanlıurfa'da bu operasyonlar yürütüldü. Uyuşturucu, sigara kaçakçılığı, yasadışı faaliyetler gibi birçok suçtan aranan isim bataklık-47 operasyonu ile gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Jandarmanın Mardin'deki 'Bataklık' operasyonu canlı yayında | Video

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7 ilde son dakika: Bataklık-47 operasyonu canlı yayında!
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