7 ilde son dakika: Bataklık-47 operasyonu canlı yayında!

Jandarma 7 ilde eş zamanlı olarak düğmesine basılan bataklık operasyonunda kritik noktalara baskın düzenledi. 51 kişi hakkında karar verilirken 47 gözaltına alındığı operasyonlara 176 personel katılırken suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve bu örgütlere üye olmak suçlarından aranan isimler hedefte.

SUÇ ÖRGÜTLERİ...

Yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen suç şebekelerine yönelik Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Ordu, İzmir ve Şanlıurfa'da bu operasyonlar yürütüldü. Uyuşturucu, sigara kaçakçılığı, yasadışı faaliyetler gibi birçok suçtan aranan isim bataklık-47 operasyonu ile gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Jandarmanın Mardin'deki 'Bataklık' operasyonu canlı yayında | Video