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’den ağır tahrik

Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
ABD’den ağır tahrik
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) 14-18 Eylül 2020 arasında ortak tatbikat yapacağını açıklandı. Batı Trakya'da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD'li üst düzey komutanların izleyecek. Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları atış yapacak.
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ABD’den ağır tahrik
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