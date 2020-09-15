Bir yıldır neredeydiniz

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken, şimdiye kadar annelerin eylemini görmezden gelen CHP, bir yıl sonra anneleri ziyaret etti. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindekilerin ilk olarak HDP binasına girmesi, ardından ailelerle buluşması tepkiyle karşılandı.







'ÖNCE HDP'YE ZİYARET'

Terör örgütü PKK'nın kandırarak dağa kaçırdığı Diyarbakır'daki annelerin evlat nöbeti 376'ncı gününe girdi. 148 ailenin sürdürdüğü ve şu ana kadar 17'sinin ailesine kavuştuğu evlat nöbetindeki annelerin sesini CHP tam 1 yıl sonra duyabildi. CHP, Diyarbakır İl Örgütü düzeyinde ilk kez evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindekiler ilk olarak HDP'ye ziyarette bulundu. Heyet, HDP ziyaretinin ardından parti binası önünde bir yılı aşkın süredir evlat nöbetinde bulunan aileleri de ziyaret etti. Aileler, CHP'li heyete kendilerinden önce HDP'yi ziyaret ettikleri için tepki gösterdi. Ziyaret öncesi açıklamada bulunan nöbetteki isimler arasında yer alan baba Süleyman Aydın, CHP'lilerin önce HDP'ye gittiklerini buradan izin aldıktan sonra gelip aileleri ziyaret edeceklerini belirterek, CHP'lilerin bir yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.



'CHP DE BİLİYOR'

Aielerin tepkileri üzerine CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri, HDP il binasından çıktından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında aileler, Gönül Özer'e bir yıldan bu yana eylemde olduklarını ve çocuklarını HDP'den istediklerini ifade ederek, çocukların HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını CHP'lilerin de bildiğini ifade etti. Ziyaretin ardından konuşan CHP İl Başkanı Gönül Özer ise, "Onları dinledim. Ailelerin acısını anlıyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Umudum, tez zamanda ailelerin çocuklarına kavuşmasıdır. HDP'lilerle diyalog için bizler de her zaman aileler için hazırız" dedi.

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