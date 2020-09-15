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'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Gürsü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

AA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 06:11 Son Güncelleme: 16.9.2020 07:08 ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Samet Ö. ile Ekrem Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, Samet Ö. önce Ekrem Ç'ye ardından Ekrem Ç'nin akrabaları Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T'ye ateş açtı. Ekrem Ç. olay yerinde hayatını kaybederken Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T. yaralandı.

Samet Ö. ise silahlı yaralama sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaçan Samet Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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