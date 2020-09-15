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İtfaiye erleri garson oldu

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Giriş Tarihi: 15.9.2020 ABONE OL
İtfaiye erleri garson oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın düzenlediği mangal partisine ait olduğu ileri sürülen bir fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın üst düzey personeli masada yemek yerken, resmi kıyafetli itfaiye erleri de onlara hizmet eden garson olarak gözüküyor. Tepki çeken skandal görüntülerin yer aldığı mangal partisinin İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak talimatıyla yapıldığı iddia edilirken, donatılan masadaki yemek giderlerinin kim tarafından karşılandığı ise henüz bilinmiyor. Fotoğraflara tepki gösteren vatandaşlar, "İtfaiye erleri sizin emir eriniz mi?" dedi.
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İtfaiye erleri garson oldu
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