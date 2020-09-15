Midilli’de mülteci dramı: Geceyi kaldırımda geçiriyorlar

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Avrupa'nın en büyük mülteci kampı olan Moria Mülteci Kampı'nda geçtiğimiz hafta çıkan yangının ardından gıda ve barınmadan yoksun mülteciler, geceyi kaldırımda geçiriyor. Yol kenarında hayatlarını idame ettiren mültecilerin çoğu sokak ortasında hortumla yıkanıyor. Mültecileri istemeyen yerel halk ve ada yetkilileri, yeni bir kamp inşa edilmesine de karşı çıkıyor.

ALMANYA'DAN MÜLTECİLER İÇİN YENİ KARAR

Yunanistan'da mültecilerin kaldığı Moria kampının yanması üzerine Almanya'dan kritik bir karar geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan'dan 1500 mülteciyi ülkeye kabul etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Moria'da 9 Eylül'de çıkan yangın, binlerce sığınmacının bölgeden uzaklaşmasına neden olmuştu. Avrupa'daki en büyük sığınmacı kampı olan 3 bin 100 kişi kapasiteli Moria, kapasitesinin çok üzerinde olan yaklaşık 13 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. Yangının ardından Yunan yetkililer, yeni bir sığınmacı kampının yapılacağını duyurmuş, ancak sığınmacılar Midilli Adası'ndan ayrılarak Avrupa'ya gitmek istediklerini dile getirmişti.