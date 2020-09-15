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Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Son dakika haberine göre Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li 'in sağlık durumunun, son 24 saat içerisinde stabil düzeyde devam ettiği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 12:42 Son Güncelleme: 15.9.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedaviden olumlu sonuç alınan Başkan Böcek'in son PCR test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedbir amaçlı uyutulmaya başlandı. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Başkan Böcek'in 24 saattir durumunun stabil olarak devam ettiği açıklandı.

"STABİL OLARAK DEVAM EDİYOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

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Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
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