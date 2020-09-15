Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedaviden olumlu sonuç alınan Başkan Böcek'in son PCR test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedbir amaçlı uyutulmaya başlandı. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Başkan Böcek'in 24 saattir durumunun stabil olarak devam ettiği açıklandı.

"STABİL OLARAK DEVAM EDİYOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."