Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.
Faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.
Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yeni corona virüs genelgesi! Genelge yayımlandı! Maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu (Maskesiz sokağa çıkma yasağı) olan iller hangileri?
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