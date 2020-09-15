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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Korona virüsle mücadelede vakaların artmasıyla kontrol ve denetimler artıyor. Bakanlıklar kendi bünyelerinde çeşitli stratejiler izliyor. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan virüsle mücadelede yeni karar geldi. Bakanlık 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi. Yeni genelgeye göre faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak. İşte genelgenin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:45 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:56 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yeni corona virüs genelgesi! Genelge yayımlandı! Maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu (Maskesiz sokağa çıkma yasağı) olan iller hangileri?

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
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