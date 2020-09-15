SON DAKİKA! İstanbul'da su sıkıntısı olacak mı? DSİ'den flaş açıklama

- "YAKIN GELECEKTE SIKINTI BEKLENMİYOR"

Olası yağışlar da dikkate alındığında yakın gelecekte İstanbul'da içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği vurgulanan açıklamada, uzun vadede de bir su sıkıntısı yaşanmaması için DSİ'nin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, DSİ'nin kente yönelik çalışmalarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul'un içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli bir miktarı DSİ tarafından daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere barajları ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanıyor. İstanbul'un su meselesine köklü çözüm getirmek maksadıyla Melen Projesi geliştirildi. Melen Projesi'nin birinci aşaması olan ve 12 Aralık 2012'de tamamlanan Melen Regülatörü ile 189 kilometre isale hattı, tüneller ve İstanbul Boğazı'nın 135 metre altından geçen tünel vasıtasıyla yıllık 268 milyon metreküp su Kağıthane Dağıtım Tesisleri'ne ulaştırılıyor. Bu sayede bugüne kadar İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmamıştır."