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SON DAKİKA: ile arasında 'Doğu Akdeniz' toplantısı! Karargahı'nda yapılacak...

Son dakika haberi: ile askeri heyetleri arasında ikinci teknik toplantı bugün gerçekleşecek. Karargahı'nda yapılacak toplantı öğleden sonra başlayacak. İlk toplantı, 10 Eylül'de gerçekleşmişti.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:47 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında 'Doğu Akdeniz' toplantısı! NATO Karargahı'nda yapılacak...

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında 'Doğu Akdeniz' toplantısı! NATO Karargahı'nda yapılacak...
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