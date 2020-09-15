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Vali Yerlikaya: 1.531 kişiye idari işlem uyguladık

, denetimleriyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Yerlikaya, "Sağlığımızı tehlikeye atan 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık." dedi. İşte Vali Yerlikaya'nın koronavirüs denetimlerine ilişkin paylaşımı...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:41 Son Güncelleme: 15.9.2020 10:46 ABONE OL
Vali Yerlikaya: 1.531 kişiye idari işlem uyguladık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uygulandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Değerli Hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1.480 ekip 7.847 denetçi ile 25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.

Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sağlığımızı tehlikeye atan 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık.

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Vali Yerlikaya: 1.531 kişiye idari işlem uyguladık
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