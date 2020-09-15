Van’da FETÖ’nün evine baskın: 2 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen operasyonda; İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir ikamette M.D. ve F.D. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; M.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.