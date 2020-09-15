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Van’da ’nün evine baskın: 2 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kripto şüphelilerine yönelik Van’da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir evde iki mensubu ele geçirildi. Yapılan aramada, şüphelilerden birinin adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi bulundu.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 15.9.2020 09:53 Son Güncelleme: 15.9.2020 09:58 ABONE OL
Van’da FETÖ’nün evine baskın: 2 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen operasyonda; İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir ikamette M.D. ve F.D. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikamette yapılan aramada; M.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Van’da FETÖ’nün evine baskın: 2 gözaltı
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