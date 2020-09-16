Avustralya’da Korona kaynaklı can kaybı 824’e çıktı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 yasaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki 14 bin 370 testin sonucuna göre eyalette 42 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, dün can kaybı kaydedilmeyen eyalette yaşları 80 ila 90 aralığındaki 4'ü kadın toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İkinci dalganın başlamasıyla ertelenen acil olmayan ameliyatların bölgesel Victoria'da bugünden, Melbourne kentindeyse 28 eylülden itibaren yeniden başlayacağını dile getiren Andrews, ekim ve kasım aylarında devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde 29 binden fazla ameliyat yapılacağını açıkladı.

AVUSTRALYA'DA KOVİD-19'DAN CAN KAYBI 824'E YÜKSELDİ

Kovid-19'dan en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria'da 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 737'ye, Avustralya genelinde ölü sayısı da 824'e çıktı.

Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan virüsün ilk görüldüğü günden bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen 7 milyon 76 binden fazla testin sonucuna göre virüse yakalanan 26 bin 738 kişiden 19 bin 911'i Victoria eyaletinde kayıtlı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 23 bin 573 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, 1221 aktif vakadan 139 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

FEDERAL HÜKÜMET'TEN EYALETLERE KARANTİNA KAPASİTESİNİ ARTIRIN ÇAĞRISI

Avustralya Federal Hükümeti, yurt dışında mahsur kalan Avusturyalıların ülkeye daha çabuk dönebilmeleri için eyalet ve bölge yönetimlerine yaptığı çağrıda otel karantina kapasitelerini yüzde 50 oranında artırmalarını istedi.



Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Michael McCormack tarafından yapılan çağrıda, şu anda ülkeye haftada ortalama 4 bin Avustralyalının geri döndüğü hatırlatılarak bu sayının haftalık 6 bine çıkartılması istendi.



Yurtdışından dönenleri alma kapasitelerini artırmaları için eyalet ve bölge yönetimlerine yazdığını hatırlatan McCormack, "Eyalet başkentlerinde çok sayıda boş otel odası var ve bunların geri dönen Avustralyalılarla doldurulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, yaklaşık 27 bin Avustralyalının geri dönmek için müracaat ettiği belirtiliyor.



YENİ ZELANDA'DA KOVİD-19'DAN 1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ



Ülkedeki Kovid-19 vakalarıyla ilgili açıklamada bulunan Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, virüse yakalanan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.



Nigel Te Hiko adlı 54 yaşındaki Yeni Zelandalının tedavi gördüğü Waikato Hastanesi'nde öldüğünü belirten Dr. Ashley Bloomfield, ayrıca son 24 saatteki testlerde 30 yaşlarındaki 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.



Bugünkü can kaybıyla birlikte ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 25'e çıkarken, 79 aktif vakadan, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 3 kişi hastanede tedavi görüyor.



Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalandığı belirlenen 1802 kişiden, 1698'i sağlığına kavuşmuş durumda.