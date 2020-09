Beşiktaş Belediyesi’nin ihmalkarlığı pes dedirtti

Diğer komşumuzda can güvenliği olmadığından dolayı başının çaresine bakmaya çalışıyor. Annem bu binada oturuyor, onu da yanıma alacağım. Her an her şey olabilir. Beşiktaş Belediyesi'ndeki tüm birimlerine, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bile yazı yazdım fakat tenezzül edipte cevap bile vermedi. İstanbul'un göbeğinde ikinci derece tarihi eser binamızın Kağıthane 'de yıkılan bina gibi yıkılmasını aynı olayın yaşanmasını istemiyorum. Yetkililerden işlerinin başına gelip burayla ilgilenmelerini rica ediyorum" dedi.