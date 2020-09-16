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Hapis cezası bulunan üyesi 'ta yakalandı

Bir süredir aranan ve 'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Elif A., bugün 'ta yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 19:21 Son Güncelleme: 16.9.2020 19:32 ABONE OL
Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Elif A. yakalandı.

ADRESİ TESPİT EDİLEREK YAKALANDI


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ ile iltisaklı bir kurumda çalışan ve yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Elif A.'nın Kahramanmaraş'ta saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Elif A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Elif A., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Kahramanmaraş'ta yakalandı
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