HDP’li milletvekillerine annelerden tepki: Bizden kaçamazsınız

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 379'uncu gününe girdi. Sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz eylem başlamadan önce toplantı için HDP il binasına ön kapıdan girdi. Toplantı bittikten sonra da milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'in de aralarında bulunduğu HDP'li yöneticiler, binadan çıkıştı arka kapıyı kullandılar. Bu durumu fark eden aileler, HDP'li vekillerle tepki göstererek, "Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP" şeklinde sloganlar attı.



"YÜZÜN TUTMUYOR MU"

Beş yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için günlerdir HDP önünde oturma eylemi yapan annelerden Solmaz Övünç, "HDP'li vekiller partiye ön kapıdan geliyorlar arka kapıdan çıkıyorlar. Bugün onların kirli yüzlerini gördük. Vekilleri gelsin bize bir açıklama yapsın. Burada yüreğim yanıyor, gel derdimi paylaş. Onlarda Allah korkusu vicdan yok mu? Vekilleri nerede gelsin bize bir açıklama yapsın. Remziye Tosun, Saliha Aydeniz ön kapıdan giriyorsun niçin arka kapıdan çıkıyorsun? Yüzün tutmuyor mu annelerin içine gelmeye? Annelerin içine gel ben senden korkmuyorum" dedi.



"ARKA KAPIDAN KAÇTILAR"

HDP'lilerin annelere yönelik tutumuna tepki gösteren annelerden İmmihan Nilifırka, "Bugün il binasına aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup geldi. HDP il binasına ön kapıdan girdiler. Arkadan kapıdan kaçan HDP Milletvekili Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'in bize bir açıklama yapmasını bekledik. Ama yüzleri yok. Parti binasının arkasından çıkıp kaçtılar. Niye arka kapıdan kaçıyorlar? Niye bizden kaçıyorlar? Burada evladımızı istiyoruz. Karşımıza çıkmaya yüzleri yok" ifadelerini kullandı.

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