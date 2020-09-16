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iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler, Kılıçdaroğlu ile görüştürülmedi

Ankara'da Genel Merkezi önünde eylem yapan () iştiraklerinde işten çıkarılan işçilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme isteğine izin verilmedi. İşçiler basın açıklamasının ardından İstanbul'a geri döndü.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 17:30 ABONE OL
İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler, Kılıçdaroğlu ile görüştürülmedi

İstanbul'dan dün Ankara'ya gelen 4 işçi, bugün de CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. 'Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu?' yazılı afiş açan işçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi. Kılıçdaroğlu'nun, "Seçimden sonra işten çıkarılan olursa gelsin görüşelim" dediğini söyleyen işçilere, görevliler izin vermedi. Bunun üzerine işçiler adına basın açıklaması yapan Samet Bulutçu, "Kemal Bey, sözünüz yarıda kaldı. Gönül isterdi ki burada görüşelim, dertlerimizi anlatalım. Sonuçta bizler emekçi insanlarız ve bu milletin fertleriyiz, bu milletin evlatlarıyız. Emekçinin ekmeğine göz dikenleri de emekçinin ekmeğine kan doğrayanları da aziz Türk milletine havale ediyoruz" dedi. 4 işçi basın açıklamasının ardından İstanbul'a hareket etti.

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İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler, Kılıçdaroğlu ile görüştürülmedi
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