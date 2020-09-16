Kızılay şehidi uğurlandı

KIZILAY Şehidi Mehmet Arif Kıdıman Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, tabutunda tutkusu olduğu Galatasaray ve Düzcespor atkısı da yer aldı. Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kıdıman Kızılay tarafından bölgede yardım faaliyetleri sürdürülüyordu. Yapılan faaliyette görevli araçla bölgeye giden ekiplere önceki gün silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Kıdıman olay yerinde şehit olurken, 1 Kızılay personeli de yaralanmıştı.CUMHURBAŞKANIErdoğan Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.