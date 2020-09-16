Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu' Toplantısı'ndan basına önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakan Koca corona virüs aşısı hakkında da kamuoyunu bilgilendirerek, "Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede aşı uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum" dedi.

Son dakika! Bakan Koca, aşı çalışmaları hakkında konuştu | Video

İşte Bakan Koca'nın aşı konuşmasından satır başları;

"YIL SONUNA KADAR SONUÇ ALINABİLİR"

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir. (Kovid-19 ile mücadele) Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık."

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE 3 GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANINDA BAŞLANDI"



"Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı"

"BAŞTA 1200 KİŞİYE AŞI YAPILACAK"

"(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak."

"YIL SONUNDA BAŞLAYACAK"

"(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum"

"EKSİKLİKLER TAMAMLANDIĞINDA HAFTAYA İZİN VERİLEBİLİR"

"(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir."

"(Aşı) Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor."

"BİRDEN FAZLA ÜLKEYLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

"Birden fazla ülkeyle aşıyla ilgili yakın iş birliği içindeyiz. Güven duyduğumuz aşıyı erken dönemde getirme noktasında gayret içindeyiz."

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