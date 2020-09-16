Sakız Adası için Lozan vurgusuyla NAVTEX ilanı

Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri için daha önce birçok NAVTEX ilanı yapan Türkiye ilk kez Ege Denizi'ndeki Yunan eşkıyalığını bir NAVTEX'le uluslararası arenaya taşıdı. Türkiye ilanda Sakız Adası'nın Yunanistan tarafından silahlandırıldığını dünyaya duyurarak Lozan anlaşmasının ihlal edildiği vurgusu yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinogrfi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 16 Eylül'e kadar geçerli olacak NAVTEX mesajı şöyle;Lozan Barış Antlaşması'nın 13'üncü maddesinde Yunan hükümetinin Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adaları'nı silahsız tutma yükümlülüğü açıkça belirtiliyor. Buna rağmen Yunanistan, her yıl yaptığı 'Parmenion' askeri tatbikatı sırasında özellikle 2016'da Sakız Adası'nda tanklarla, çıkarma gemileriyle uluslarası hukuku ve anlaşmaları hiçe sayan görüntüler verdi. ANKARAAKDENİZ'DE kararlı duruş sergileyen Türkiye'den bir Navtex ilanı daha geldi. Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj gemisnin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.TÜRKİYE ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Belçika'daki NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği ikinci teknik toplantı dün yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı,bir sonraki toplantının 17 Eylül'de (yarın) yapılmasının planlandığını bildirdi. İlk toplantı 10 Eylül'de gerçekleştirilmişti. ANKARA