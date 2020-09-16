Sanıklar arasında FOX Haber Müdürü Ercan Gün var! Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi olayında ihmali oldukları belirtilen kamu görevlilerine yönelik açılan 4'ü tutuklu 76 sanıklı davada flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, savunmaları tamamladı. Heyet, dosyayı mütalaa için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderme kararı aldı.



ARALARINDA ERCAN GÜN DE VAR

320 klasörden oluşan dava dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Dosyayı inceleyecek ilgili Cumhuriyet Savcısı, mütalaa hazırlayıp mahkemeye sunacak. Mahkeme, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi. Mütalaanın bu duruşmaya yetişmesi bekleniyor.

Söz konusu davanın sanıkları arasında FOX Haber Müdürü Ercan Gün, firari savcı Zekeriya Öz, Hamza Celepoğlu ve Ali Öz de bulunuyor.





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