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’da yasağa rağmen sokakta düğün yapılıp halay çekildi

'da, yasak olmasına rağmen bir çift için sokakta; çok sayıda kişinin katılımıyla düğün yapıldı. Düğüne katılanlar, sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polis adrese giderek kimliği tespit edilenlere cezai işlem uyguladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 15:24 Son Güncelleme: 16.9.2020 15:25 ABONE OL
Şanlıurfa’da yasağa rağmen sokakta düğün yapılıp halay çekildi

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarında en çok artış yaşanan iller arasında gösterdiği Şanlıurfa'da, yasak olmasına rağmen düğünle evlenen çiftler, kaçak olarak sokak arasında eğlence yapmayı tercih ediyor. Devteşti Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek kol kola halay çekip, karşılıklı göbek attı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı düğün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla tepkiler gelirken polis de söz konusu düğün sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.

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Şanlıurfa’da yasağa rağmen sokakta düğün yapılıp halay çekildi
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