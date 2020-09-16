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SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...

Son dakika haberi: Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan son karara göre; minibüslerde ayakta yolcu taşınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Denetimler de bu doğrultuda artırıldı. Minibüsçüler ceza yememek için kurallara uymaya özen gösterirken, flaş bir talepte bulundular. Ayakta yolcu alamayan minibüsçüler taleplerini Valisi Yerlikaya'ya iletti.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:16 Son Güncelleme: 16.9.2020 09:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...

Koronavirüs nedeniyle ayakta yolcu alamayan hatlı minibüs sahipleri araçlarına ilave altı koltuk istiyor. Taleplerini Valisi Ali Yerlikaya'ya da ileten minibüsçü esnafı 15 bin TL'yi bulacak koltuk maliyeti için de bakanlıktan destek bekliyor. İstanbul genelinde 6 bin 400 adet hatlı minibüs hizmet verirken bunların yarısına koltuk ilavesi yapılması gerektiği kaydediliyor.

SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...

Koronavirüs salgını nedeniyle ayakta yolcu almaları yasaklanan hatlı minibüsçülerden dikkat çeken bir istek geldi. Ayakta yolcu alamamalarından kaynaklı ekonomik olarak zora girdiklerini kaydeden minibüsçü esnafı ilave altı koltuk için Valiliği'ne talepte bulundu.

Valiliğe sunulan teklifte şu an 9+1 olarak çalışan hatlı minibüslerin 16+1 olarak hizmet vermesi isteniyor.

SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...

10 İLE 15 BİN TL ARASINDA MALİYETİ VAR
Yeni Şafak'ın haberine göre; yaptıkları çalışmada minibüslere ekstra olarak konulacak 6 koltuğun esnafa maliyetinin projenin hazırlanma süreci ve ruhsata işlenmesi de dahil 10 ile 15 bin TL arasında olacağını kaydeden Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, normalde de taşıma kapasitelerinin 16+1 olduğunu bunun üzerine çıkması halinde otobüse gireceğini ancak ayakta yolcu taşınması için bu koltukların araçlarda bulunmadığını dile getirdi.

SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...

BAKANLIKTAN DESTEK BEKLENİYOR
Valiliğin taleplerini Ticaret Bakanlığı'na ileteceğini de aktaran Bilge, araçlarda yapılacak bu tadilat ve eklenecek koltukların, koronavirüs nedeniyle zaten araçları çalışmayan esnafa büyük getireceğini o yüzden bakanlıktan da bu yönde destek alınabilirse işlemlere hızla başlanabileceğini vurguladı.

SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...

YÜZDE 35 ZAM TALEBİ
Koronavirüs salgının devam edeceğinin öngörüldüğünü ve kendilerinin de 16+1 şeklinde çalışmaktan başka çareleri olmadığını dile getiren Bilge, ücretlere yüzde 35 zam yapılması yönünde de talepleri olduğunu bu oranın yapılacak pazarlıklarla belirlenebileceğini belirtti.

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SON DAKİKA: Ayakta yolcu yasağının ardından minibüsçüler harekete geçti! Flaş talep...
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