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Son dakika: Başkan 'dan Japonya'nın yeni ’ya tebrik

Son dakika bilgisine göre Başkan Japonya'nın yeni ’yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti. Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı almıştı. Yerine iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 11:07 Son Güncelleme: 16.9.2020 11:17 ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga'yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

EYLÜL 2021'DEKİ GENEL SEÇİMLERE KADAR SÜRDÜRECEK

Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya'nın yeni başbakanı oldu. Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377'siyle Suga, oyların yüzde 70'ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Son dakika haberi: Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik
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