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Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

Son dakika haberi: , bugün itibarıyla aşı çalışmalarına katılıyor. İlk aşı bugün yapılacak. İki dozluk aşının ikincisi ise 14 gün sonra yapılacak. Aşılar gönüllü 1300 civarında sağlık çalışanı üzerinden denenecek. Sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 12:54 Son Güncelleme: 16.9.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgında her gün vaka rekoru kırılıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve ikinci piklerle boğuşuyor. Salgında ölü sayısı 1 milyonu aşarken, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük olay olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.

Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

ÇİN'DE ÜRETİLEN AŞI TÜRKİYE'DE İLK KEZ DENENECEK

Vaka sayılarının arttığı günlerde umut veren bir haber daha geldi. Çin'de üretilen aşı 'de de bugün itibarıyla denenmeye başlanacak. Aşının ilk dozu bugün 1300'e yakın sağlık personelinde denenecek. Sağlık personelleri verdikleri mücadeledeki kahramanlıklarını, aşıya gönüllü talip olarak da gösterdi.

Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

İKİNCİ DOZ 14 GÜN SONRA

Koronavirüs aşısının ikinci dozu ise 14 gün sonra yine aynı kişilere uygulanacak. Alınan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

ARA VERİLECEK, GÖNÜLLÜLERDEN TALEP ALINACAK

Aşı yapılmasına kısa bir süre ara verilecek. Daha sonra ise başvurular alınarak tekrar aşılar yapılacak. 13 bin kronik hastanın aşılanması hedefleniyor.

Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...

CNN Türk'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı

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Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gün! Türkiye sürece dahil oldu, ilk deneme bugün...
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