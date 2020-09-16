Son dakika: Skandal videoya suç duyurusu

Batman'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel saldırı sonrası intihar eden İpek Er'i, Sakarya ve Kocaeli'ndeki ırkçı saldırıları kast ederek suçu öven kişinin söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarf ettiği, "Çavuşumuz koydu, Sakarya koydu, Afyon koydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Genç kadın, haklı olduğunu düşünerek savunma yaptığı bir video paylaştı.

Skandal videoya suç duyurusu | Video

VATANDAŞ SESSİZ KALMADI

Tepkiler çığ gibi büyürken K.T. isimli bir vatandaş, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. Irkçı bir paylaşım yapmıştır' diyerek video görüntüsündeki genç kadın hakkında savcılığa şikâyette bulundu.



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