Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

Fuat kod Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır açıklama yapmadığı, görüntü de vermediği belirtildi.

Bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü iddia ediliyor.

Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.

Örgütün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın militanların moralini bozmamak için üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.