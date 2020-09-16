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Terör örgütü 'nın sözde komutanı öldürüldü mü?

Terör Örgütü ’nın sözde Başkanlık Konseyi üyesi ’ın uzun süredir açıklama yapmadığı, görüntü vermediği belirtilirken sözde komutanın Eylül 2019'da Türkiye'nin 'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtında öldüğü iddia ediliyor.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 16.9.2020 18:00 Son Güncelleme: 16.9.2020 18:11 ABONE OL
Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?

Fuat kod Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır açıklama yapmadığı, görüntü de vermediği belirtildi.

Bölgedeki yerel kaynaklar üzerinden gelen bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü iddia ediliyor.

Ayrıca, örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri belirtiliyor.

PKK'nın üst düzey isimlerine neşter

Örgütün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın militanların moralini bozmamak için üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.

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Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan öldürüldü mü?
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