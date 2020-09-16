Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "14 Eylül 2020 günü Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 130 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet zaman ayarlı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 10 adet elektrikli fünye, 26 adet el yapımı elektrikli fünye, 22 adet roketatar sevk fişeği, 18 adet roketatar başlığı, 1 adet tabanca, 7 adet susturucu, 4 adet el bombası, 4 adet el bombası fünyesi, 36 adet elektrikli fünye, 15 kilogram EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet termal şemsiye, 2 adet battaniye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.