Yunan Parlamento Üyesi ve Milletvekili Dimitris Keridis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili sansasyonel açıklamalarda bulundu. Keridis, Meis Ada'sının kıta sahanlığının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, adada sadece 482 kişinin yaşadığını ve Türkiye'de ise milyonların olduğunu söyledi. Keridis, uluslararası mahkemeye gitmeleri halinde Meis Ada'sını kaybedebileceklerini de sözlerine ekledi.

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Yunan isimden bomba itiraf "Türkiye haklı! Meis'i kaybedebiliriz!" | Video