5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerimiz bugün (dün) Siirt'te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanlığı da 1 teröristin ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 1 Ocak'tan itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 154'e çıktı.İZMIR'IN Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandı.