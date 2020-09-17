Ankara Valisi Şahin: “Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete davet ediyorum”

Ulus'ta esnaf ve işletme sahiplerini ziyaret eden Vali Şahin, tedbirler konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde polis, jandarma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler de vatandaşların maske ile mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.Vali Şahin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız kurallara uymaya gayret gösteriyorlar ama zaman zaman aksayan durumlar oluyor. Öncelikle biz ikaz ve bilinçlendirme görevlerimizi yapıyoruz ama işletmeler aynı hatada ısrar ederse yaptırımlar uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.Kurallara uyulması gerektiğinin her fırsatta altını çizen Şahin, "Görebildiğim kadarıyla vatandaşlarımız da, iş yerlerimiz de tedbirlere uyum sağlamaya çalışıyor. Buna bütün Ankaralılar olarak uymak zorundayız. Çünkü bu salgının henüz bir ilacı yok. Ankara başından beri hep bilinçliydi ama yaz döneminde tatiller, düğünler ve bayramların peş peşe gelmesi insan temasını arttırdığı için maalesef sayılar istenmeyen noktalara geldi. Şimdi onu önlemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda hep birlikte bu durumu tersine çevireceğiz. Vatandaşlarımızı bu konuda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" dedi.