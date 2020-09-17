Erdoğan, Merkel ile Doğu Akdeniz’i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı video konferans görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini ifade etti. Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçilen Suga Yoşihide'yi tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Japonya'nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum" ifadelerine yer verdi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. ANKARA