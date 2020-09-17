FETO için gıyabı tutuklama talebi

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'nın Fethullahçı Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Futhullah Gülen hakkında açtığı iftira davasında sona gelindi. Ankara 22.Asliye Ceza Mahkeme'nde dün görülen duruşmada Pazarcı'nın avukatı Begüm Ece Pazarcı, mahkemeden FETO için gıyabı tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme duruşmayı önümüzdeki yılın ocak ayına erteledi.

FETO, Emin Pazarcı'nın yazdığı 4 haberde kendisine iftira attığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuş, savcılık dava açılmasına gerek olmadığına karar vermişti. Bunun üzerine de Pazarcı, FETO'nun kendisine iftira attığını belirterek suç duyurusu yapmıştı. Savcılık da suç duyurusunun ardından dava açmıştı.