FETÖ’ye yardımdan yargılanıyordu! Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) eski rektörü Osman Şimşek cezası belli oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) eski rektörü Osman Şimşek hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde davanın 9. Duruşması gerçekleştirildi. Karar duruşmasına tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı. Savunmasının ardından son sözleri sorulan eski rektör, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.



TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN YARGILANIYORDU

Sanık ve avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, 'Silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanan Şimşek hakkında söz konusu suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak, sanığı 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan hapse çarptırdı.

Kararda, Osman Şimşek'in 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği, bu nedenle önce 6 yıl hapsine karar verdi. Mahkeme ardınan cezada yarı oranında indirim yaparak 3 yıla hükmetti.

3 YIL 9 AY HAPİS

Sanığın eyleminin terör suçu olmasını dikkate alan heyet, cezada yarı oranında arttırım yaparak 4 yıl 6 aya yükseltti. Mahkeme sanık hakkında cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak kez cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.



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