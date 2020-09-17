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Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meclisi’nde 'nun konuşması sonrası ortalık karıştı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:41 Son Güncelleme: 17.9.2020 18:02 ABONE OL
İBB Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ortalık karıştı. Kavga ardından meclis oturumuna ara verildi.

GÖKSU KONUŞURKEN ORTALIK KARIŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşmasında "Büfeci" olarak hitap ettiği İYİ Partili Ali Kıdık'a hitaben konuşmaya başlayarak "Sana yakışır. Doğru söylüyorsunuz büfeci ile muhatap olmamak lazım" dedi.

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Bunun üzerine ortam gerildi ve meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Koronavirüse rağmen meclis üyeleri tekme-tokat birbirine girdi.

İBB Meclisinde kavga çıktı | Video

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, meclise 15 dakika ara verdi ve parti grup başkanvekillerini odasına çağırdı. Kavganın ardından meclis salonunda yerlere maskelerin ve su bardaklarının atıldığı görüldü.

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Meclis oturumundaki kavga, İBB TV'nin kameralarına yansıdı.

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İBB Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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