İdam edilen milli iradeydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin milletimizin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmiş olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

ALINLARINDAKİ KARA LEKE SİLİNMEYECEK: Bir grup cuntacının millet iradesine karşı yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen gün daha da güçlenecektir. İdam sehpasındaki son sözü bile 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes'in devlet ve millet sevdası gönüllerde ve hafızalarda her daim yaşayacaktır.



YASAKLARA SON VERDİK, ADALETİ TAHKİM ETTİK: Şunu çok iyi biliyoruz ki darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen sadece merhum Menderes ve arkadaşları değil tarihi, kültürü, değerleri ve inançları ile milletimizdi, milli iradeydi. Türkiye'ye yıllarca hizmet eden, milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti döneminde, ülkemize demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan merhum Başbakan Adnan Menderes'i milletimizin her bir ferdinin, özellikle de gençlerimizin çok iyi tanıması gerekmektedir. Milli irade için mücadele ederek, bedeller ödeyerek geldiğimiz noktada bugün hamdolsun demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik.



DEMOKRASİ ADASI HALİNE GETİRDİK

27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuz yargılamalarının yapıldığı, merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararlarının alındığı Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdiklerini belirten Erdoğan, "Barındırdığı sembol yapılarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası hem merhum Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırasını yaşatacak hem de ülkemizin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin nişanesi olacaktır. Rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere, ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, istiklali ve istikbali mücadele eden tüm kahramanlarımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

